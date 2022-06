¿Qué dijo Cazzu sobre su supuesto noviazgo con Christian Nodal?

Después de que circularan en internet distintos videos y fotografías de Christian Nodal y Cazzu caminando y asistiendo a los conciertos del otro, la cantante argentina por primera vez habló acerca del tema y las declaraciones que hizo fueron contundentes.

Fue debido al comportamiento de ambos artistas que los rumores acerca de un posible noviazgo comenzaron a surgir. Y no solo eso, ya que se creía que el sonorense se había hecho un tatuaje en el rostro de una telaraña en honor a Cazzu y el nuevo disco que está promocionando.

Sin embargo, la intérprete de 'Nada' se encargó de frenar las teorías sobre un supuesto romance, pues declaró que está tranquila en su soltería y que es una gran admiradora del trabajo de Nodal.

Fue durante una entrevista con Exa FM, donde la cantante fue invitada para hablar de sus proyectos, que la cuestionaron acerca de su participación en el escenario con Nodal hace unas semanas.

"La pasé súper bien. Fue una sorpresa porque no lo tenía planeado, yo solo fui a ver el show. Surgió de repente cantar juntos. Cantamos mi canción favorita. A mí me gusta mucho su música", respondió la cantante.

Cazzu aseguró que le gusta escribir sobre el amor y el romance, pero que por ahora no estaba dispuesta a vivir esas las mismas situaciones que canta y remarcó que por ahora está mejor sola: "Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo, no sé si tanto... A parte, con todo lo que trabajamos siempre, mejor no", declaró.

Sin lugar a dudas, esto pondría fin a las especulaciones sobre una relación y aunque el cantante no ha declarado nada al respecto se sabe que la última vez que compartieron tiempo juntos, fue el pasado 9 de junio durante su show en el festival español Primavera Sound.