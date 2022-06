Tom Hanks y la furiosa reacción contra fan que se acercó a su esposa

Uno de los actores más queridos de Hollywood es sin duda, Tom Hanks, ya que con papeles como el de "Forest Gump" o el de Chuck Nolan en "Náufrago", nos ha regalado historias inolvidables y ha dado muestra de sus capacidades actorales a todo el mundo.

El actor es conocido entre muchas cosas, por ser una persona amable y cercana a sus fanáticos, así como un hombre muy cercano y amoroso con su familia, por lo que su último episodio viral ha dejado sorprendido a todo el mundo.

Se trata de un clip de video que circuló en redes sociales, en el que se aprecia a Hanks saliendo de un restaurante en Nueva York, junto a su esposa Rita Wilson, con quien está casado desde 1988. Fue entonces que un grupo de personas empezó a abalanzarse sobre ellos con cámaras y celulares en mano, tratando de acercarse a ellos para obtener una fotografía.

En un inicio el actor se mostró tranquilo y hasta posó para algunas fotografías, sin embargo en un momento en el que un fan bastante emocionado, que llevaba cargando un balón que hacía referencia al amigo incondicional de Hanks, Wilson, tropezó entre las personas y accidentalmente golpeó a Rita por detrás, el actor explotó y comenzó a gritarle a las personas.

Tom Hanks detuvo a los fanáticos que los seguían y gritó furiosamente "Back the f***k up" (retrocedan car*jo). El actor sorprendió a los presentes al reaccionar de esa forma y continuó gritando: "Esa es mi esposa. Retrocedan".

Tras el fastidioso momento, su cuerpo de seguridad los condujo a su vehículo que ya los estaba esperando a la salida del restaurante.

Tom y Rita llevan casados 34 años y tienen juntos a dos hijos, Chet de 31 años y Truman de 25 años.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO

— Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022