Dan información del tirador en iglesia de Alabama que dejó dos muertos

(NOTICIAS YA).-La mañana de este viernes la policía informó que el tirador que acabó con la vida de dos personas en una iglesia de Alabama, fue detenido luego del incidente.

El Capitán Shane Ware de la Policía de Vestavia Hills no dio a conocer la identidad del sospechoso, sin embargo dijo que se trata de un hombre de 71 años que ocasionalmente atendía los servicios religiosos.

Ware agregó que los fiscales están preparando los cargos para que sea acusado de asesinato capital, un delito que puede acarrear la pena de muerte en Alabama.

La tarde de este jueves las autoridades reportaron un tiroteo, que dejó dos muertos y una persona herida en la iglesia episcopal San Esteban, ubicada en la ciudad de Vestavia Hill, en Alabama, Estados Unidos. El sospechoso del tiroteo fue detenido en la escena.

La tragedia ocurrió durante un evento oficiado por el reverendo John Burruss. El pastor le dijo a CNN que esto era muy doloroso para la iglesia y la comunidad. Al tiempo que pidió oraciones para todos.

Por su parte la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo que se alegraba que el tirador estuviera bajo custodia y agregó:

Según el Departamento de Policía de Vestavia Hill, el crimen fue a alrededor de las 06:22 p.m. en la Iglesia Episcopal de Saint Stephen, ubicada en el 3775 Crosshaven Drive.

Al lugar acudieron varios elementos de seguridad, así como el Departamento de Bomberos.

Fue el Departamento de Policía de Mountain Brook el cual ayudó en los trabajos de investigación en el área de Crosshaven Road y Overton Road, por lo que hizo un llamado a la población para evitar la zona a través de sus redes sociales.

MBPD is currently assisting another agency with an active investigation in the area of Crosshaven Road and Overton Road. Please avoid the area. pic.twitter.com/tmgb2O9qq0

— Mountain Brook Police Dept (@mountainbrookpd) June 17, 2022