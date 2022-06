F.B.I. Advierte sobre fraudes por internet

(NOTICIAS YA).-

Las redes sociales y el internet han facilitado para que estafadores puedan enganchar a personas en trabajos ilícitos o para robarles información personal.

Varios usuarios de dichas redes crean páginas falsas ofreciendo trabajos los cuales no han sido verificados. Tal es el caso de esta residente de el paso quien entre lágrimas nos cuenta como fue víctima de una estafa.

“Encontré este trabajo por medio de Facebook, donde decía que estaban buscando 6 vacantes. Me dijo que eran dueños de las casas de cambio de Juárez. Que estaban ocupando gente para llevar el dinero para no pagar los taxes en el puente. Tenemos que ponerle ese chip y ponerlo en la troca que usted maneja."

Una trabajadora que nunca había tenido algún problema con la ley según su testimonio, su vida tomo un giro inesperado.

“En el puente me pararon dos oficiales. Me pararon y me preguntaron que si había estado la troca en un taller. En lo que yo voltie para agarrar mi bolsa para bajarme ya estaba la oficial con las esposas. Ya viene una mujer oficial y dice que estamos detenidos. Y ya nos llevaron y nos encerraron.”

Pero como no caer en esta trampa

“Negocios que sean verídicos nunca te van a pedir información personal por mensaje o por medio de redes sociales. Quieres asegurarte que antes de aceptar tienes que hacer investigaciones sobre el negocio y verificar si es verídico o no. Aunque a veces la oferta sea atractiva, es muy raro que busquen empleados por medio de Facebook.”