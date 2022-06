Pareja es secuestrada a plena luz del día a mano armada

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson está investigando el caso de dos excursionistas que fueron secuestrados a punta de pistola y tomados como rehenes en la mañana de este viernes.

El hecho ocurrió cerca de South Oak Way y South Newcombe Way, antes de las 9 am. La pareja, de unos 40 años, fue confrontada por un hombre armado, quien se los llevó en contra de su voluntad.

Otro excursionista fue testigo del secuestro y llamó al 911.

Minutos después, una de las víctimas pudo quitarle el arma al sospechoso. Casi al mismo tiempo, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson llegó a la escena.

Antes de que el sospechoso fuera detenido, la oficina del alguacil dijo que éste apuntó con una pistola Taser a uno de los agentes. La oficina del alguacil agregó que debido a que no sabían lo que les estaban apuntando, le dispararon al sospechoso. No fue impactado por las balas.

En ese momento, otro agente le disparo con una pistola eléctrica al ahora acusado del crimen y lo detuvo. La identidad del presunto secuestrador no ha sido revelada.