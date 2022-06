Proponen una ordenanza que afectaría a vendedores ambulantes en Las Vegas

Plantean una propuesta de ley que en caso de ser aprobada, afecta a vendedores ambulantes y artistas



Después de algunas reuniones a puerta cerrada con los abogados de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, los comisionados del condado de Clark dicen que están aplazando la propuesta de una ordenanza que afectaría directamente a vendedores ambulantes y músicos...

Mediante este comunicado la oficina de Comunicaciones y Estrategia del Condado de Clark dijo lo siguiente :

“La ordenanza sigue siendo un trabajo en curso con las partes interesadas de la comunidad. Se espera que el tema se incluya en una futura reunión de la Comisión del Condado, posiblemente en agosto.”

De acuerdo al Condado Clark , actualmente, los puentes son de propiedad pública, pero después de un apuñalamiento en un puente en el que murió un agente fuera de servicio en marzo, la policía de Las Vegas y los comisionados del condado impulsaron las nuevas normas de seguridad, pero qué opina la comunidad sobre este proyecto de ley ?

“No deberían quitar lo de los artistas me parece menos que estén por la calle caminando que se alguien tocando el violín o haciendo alguna expresión artística creo que pues es algo bueno no lo hayo lo malo.”

En los puentes se encuentran sobre todo vendedores ambulantes , comerciantes de todo tipo y músicos , sin embargo algunas personas creen que la propuesta violaría sus derechos de la primera enmienda.

"La seguridad del turismo es importante por que se viene de turistear de otros estados , otros países y es bueno que estén seguros con la seguridad.”

No obstante, recientemente el director de La Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada , dijo que a pesar de los más de 33 millones de visitantes que recibió el Strip de Las Vegas el año pasado aún no les han dicho cuántos incidentes se produjeron ese mismo año, y mencionó que no quieren que el condado de Clark decida sin datos.

La propuesta de ordenanza se ha aplazado hasta el 2 de agosto. Los comisionados dicen que por ahora instalarán carteles que adviertan a la gente sobre las consecuencias de cometer delitos en los puentes para el 4 de julio.