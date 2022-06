Últimos detalles de la guerra entre Rusia y Ucrania

(NOTICIAS YA).- Este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció un discurso en contra de los Estados Unidos en el evento anual del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (conferencia de negocios).

Putin tachó a los EE. UU. de tratar a los demás como su patio trasero y que es una potencia que se encuentra en declive. “Viven en el pasado por su cuenta, bajo sus propias ilusiones ... Creen que ... han ganado y que todo lo demás es una colonia, un patio trasero. Y las personas que viven allí son ciudadanos de segunda clase”, dijo Putin.

El Kremlin mencionó que era de extrema importancia el discurso dado por Vladimir Putin.

Las declaraciones de Putin se vieron retrasadas debido a un ataque cibernético, en el que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó a los periodistas que el discurso se pospuso por ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra los sistemas que se usaron en la conferencia.

El mandatario ruso centró su discurso más en cómo la economía de su país podía sobresalir a pesar de las sanciones que les han implementado, de igual manera prometió reformas ambientales y regulatorias e iniciativas gubernamentales para apoyar las demandas que han sufrido las empresas rusas, dejando de lado o refiriéndose muy poco al tema primordial, la guerra contra Ucrania.

Dijo que los políticos del lado occidental culpan falsamente de la inflación que sufren sus países al conflicto bélico en Ucrania, usándolo como distracción para el público de otros temas que cobran mayor relevancia, como una política monetaria laxa y los gastos en exceso que hace el gobierno occidental.

También advirtió que la inflación amenaza con causar más hambre en los países menos desarrollados, “esto estará totalmente en la conciencia de Estados Unidos y la euroburocracia”.

En temas internos, Putin prometió reducir los trámites burocráticos que están en la economía de mercado de Rusia, de igual manera dijo que reduciría la frecuencia de las auditorías y el encarcelamiento de ejecutivos en investigaciones previas al juicio y alzó la voz para que los multimillonarios de los negocios rusos sigan con su dinero en el país.

¿Qué pasa con Ucrania?

El viernes la Comisión Europea recomendó que a Ucrania se le dé la candidatura para ser un miembro más de la Unión Europea(UE), un paso que representa un gran avance en un proceso que llega a durar más de una década.

Moldavia también fue recomendada porque ellos habían solicitado ser miembros poco después que Ucrania y por las latentes preocupaciones que hay en el país por las amenazas de Rusia.

La propuesta de Ucrania tomó más fuerza debido a las recientes charlas que tuvo el presidente ucraniano con los líderes de Rumania, Italia, Francia y Alemania, donde anunciaron su apoyo para el gobierno de Zelensky.

La decisión final será decidida por los líderes de la Unión Europea, quienes se reunirán el 23 y 24 de junio en Bruselas, la capital de Bélgica, para tratar dicho tema.

Distintos funcionarios de la UE comentaron que la candidatura es un impulso moral que motiva a estos países para realizar más reformas, dentro de estos pasos se deben incluir el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y los oligarcas, la legislación sobre la selección de jueces para el tribunal supremo del país y crear una nueva ley de medios, así como la protección de las minorías.

Mientras tanto los países que conforman la UE se encuentran divididos en los que creen que aunque Ucrania no está lista para unirse a los 27 países que conforman la Unión Europea, aún se le debe dar el estatus de candidato como prueba de apoyo, lo que les permitirá a los mandatarios de Ucrania aclarar un futuro concreto después de la guerra. Por otro lado algunos países que son miembros de los 27 piensan que a Ucrania se le debe mantener bajo un estatus de “candidato ligero”, haciéndoles saber que este proceso no se dará de la noche a la mañana, lo cual toma un rol más realista en la situación actual que están viviendo.

Aceptar a Ucrania podría presentar algunos problemas, ya que Albania y Macedonia del Norte han estado en la fila para ser parte de la UE durante años.

Ucrania continúa con sus ataques hacia el ejército ruso

A pesar de que las fuerzas armadas de Ucrania se han visto superadas por la artillería rusa, continúan resistiendo los ataques en el este de Ucrania, mientras que los combates se desarrollan en la ciudad industrial que se ha visto seriamente afectada por la guerra, Sievierodonetsk. Las tropas ucranianas han hecho ataques exitosos por tierra, aire y mar.

Tres grupos de soldados enemigos fueron golpeados en la región de Kherson, de acuerdo a La Fuerza Aérea de Ucrania. La Armada de Ucrania informó que hundió un remolcador ruso que tenía municiones, armas y personal que se dirigía a la isla de las serpientes (punto estratégico frente a la costa de Odesa).

Los soldados ucranianos esperan en el sur la llegada de armamento por parte de los países de occidente, mientras que el ejército trata de usar el suministro limitado de misiles soviéticos de largo alcance para pegarle a los objetivos que están en las zonas bajo control ruso.

La información que se dará a conocer sobre la situación en el sur será de manera limitada, de acuerdo a funcionarios ucranianos, porque buscan mantener la seguridad en las operaciones que realizan en estas zonas.

Ucrania no albergará el próximo evento en el festival de la canción de Eurovisión

Esta mañana los organizadores de Eurovisión comentaron en un comunicado de prensa que el país anfitrión del próximo año no se podría dar en Ucrania por los asuntos bélicos que están viviendo por la invasión rusa.

Este comunicado se da a pesar de que el campeón del Festival de la Canción de Eurovisión sea el anfitrión de la competencia del año siguiente, este año fue ganador Kalush Orchestra, un acto de rap ucraniano.

“Tras un análisis objetivo, el Grupo de Referencia, el consejo de administración del CES, ha concluido con profundo pesar que, dadas las circunstancias actuales, las garantías operativas y de seguridad requeridas para que un organismo de radiodifusión albergue, organice y produzca el Festival de la Canción de Eurovisión bajo las Reglas del CES no pueden ser cumplida por UA:PBC”. Comentó la Unión Europea de Radiodifusión.

En cambio empezarán conversaciones con la BBC para organizar el evento en Gran Bretaña porque el británico Sam Ryder quedó en segundo lugar.

Mariupol

El jueves el funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas mencionó que Mariupol tuvo más muertes en los tres primeros meses de la invasión de Rusia a Ucrania.

De acuerdo a The New York Times se cree que los ciudadanos que no pudieron salir de Mariupol vivieron varias semanas sin agua ni electricidad y que las personas tuvieron que hacer trincheras para poner la gran cantidad de cuerpos que había en la zona.

Unos de los ataque que se dieron por parte de las tropas rusas en esta zona fue uno a la sala de maternidad de un hospital y el derrumbe que sufrió un teatro bombardeado en donde se encontraban varios civiles refugiados.

En una actualización emitida por una de las altas comisionadas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, mencionó que, “La intensidad y el alcance de las hostilidades, la destrucción y las muertes y lesiones sugieren claramente que se han producido violaciones graves del derecho internacional humanitario y graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

En la evaluación se dijo que hasta 350 mil residentes habían huido durante los ataques militares y que el 90% de los edificios residenciales estaban dañados o destruidos.

Bachelet agregó que las investigaciones hechas por la ONU han declarado 1,348 muertes, en las que se incluyen 70 niños.