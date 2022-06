Biden sufre accidente al intentar bajar de una bicicleta

(NOTICIAS YA).- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó al intentar bajarse de una bicicleta cuando terminaba un paseo en el parque estatal Cape Henlopen, que se encuentra cercano a su hogar en la playa en Delaware; aunque, no resultó herido por la caída.

Biden comentó ante los periodistas que estaba bien. Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos lo ayudaron a levantarse.

El mandatario de 79 años junto con la primera dama, Jill Biden, se encontraban terminando un paseo matutino cuando el presidente de los EE. UU. tomó la decisión de pedalear hacia un grupo de simpatizantes que estaban del otro lado de la calle. Biden al momento de acercarse con las personas se detuvo e intentó bajarse de su bicicleta, pero terminó ladeandose para posteriormente caer al pavimento. En el video se puede escuchar a alguien decir, "señor, ¿está bien?"

Biden recibió la ayuda de sus agentes y se compuso rápidamente para pasar varios minutos conversando con los ciudadanos que se reunieron para verlo pasear en bicicleta. Según un comunicado de la Casa Blanca, Joe Biden no se encuentra bajo peligro y está bien.

El periodista Benny Johnson compartió fotos y videos de la caída de Biden en su cuenta de Twitter.

This is Joe Biden collapsed onto the ground after trying to ride a bike pic.twitter.com/CgwCnYXdue

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022