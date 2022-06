Le lanzaron hielos a Christian Nodal durante su concierto

Luego de ser el foco de la polémica durante los últimos meses, el cantante regional mexicano Christian Nodal, sufrió un percance durante su presentación en Bolivia este fin de semana, luego de que algunos asistentes de su concierto le lanzaran hielos mientras cantaba.

Según lo que se mencionó en redes sociales, el cantante habría demorado mucho el comienzo de su show en el Estadio Real Santa Cruz de Bolivia y dados los minutos de retraso, distintos miembros del público comenzaron a mostrar molestia.

Fue por esta razón que en los videos se observa a miembros del público lanzando hielos al cantante desde las primeras filas del recinto, por lo que visiblemente molesto, Nodal exigió que abandonaran el concierto y que se les devolvería lo que gastaron por las entradas.

"Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor", mencionó Nodal para su público para después seguir con su presentación.

Aunque el cantante concluyó con el show de forma normal, al día siguiente tenía prevista una nueva fecha pero fue cancelada y la razón oficial que se dio a conocer, fue un "incumplimiento de contrato" a pocas horas de comenzar el espectáculo.