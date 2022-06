Retiran más de 400 mil frascos de medicinas Kroger y Walgreens del mercado

(NOTICIAS YA).-Debido a que el envase fue considerado inseguro, fueron retirados del mercado más de 400 mil frascos de medicinas entre las que se encuentran aspirinas, ibuprofeno y acetaminofeno, debido a que el mecanismo de seguridad a prueba de niños en la tapa presentaba una falla.

De hecho no hay ningún problema con la medicina en sí, pero el riesgo de que un niño pudiera abrir el envase y tomar la medicina, es motivo suficiente para que sean retirados.

Las marcas involucradas son Kroger y Walgreens.

Walgreens retiró del mercado 137,300 unidades de sus empaques de acetaminofeno con 150 pastillas de 500 miligramos.

Kroger anunció en sus canales oficiales los productos y los lotes que deben tener cuidado en presencia de los niños.

Se trata de:

RECALL: KROGER ASPIRIN 0004126001295, KROGER IBUPROFEN 0004126001298, KROGER ACETAMINOPHEN 0004126001284 and KROGER ACETAMINOPHEN 0004126001287. Recalled bottles do not have child-resistant closure. For refund information visit https://t.co/gFpjkTMzBi. pic.twitter.com/FNBtnsvaOZ

— Kroger (@kroger) June 16, 2022