Ya listas las vacunas de COVID en el Valle para menores de 5 años

(NOTICIAS YA).- Comenzaron a distribuirse las vacunas contra el COVID 19 para los menores de 5 años en todo el país, prácticamente el último grupo que faltaba para obtener la protección contra este virus.

Los menores de 6 meses a 5 años ya califican para recibir la vacuna contra el coronavirus, localmente en el Valle del Sur de Texas, muchas clínicas ya se preparan para administrarla.

El fin de semana los CDC extendieron la elegibilidad de la vacuna en este grupo de casi 20 millones de niños en el país.

María Ortiz es madre de una niña que ahora califica para recibir la dosis, sin embargo, ella al igual que muchos padres aún no saben si vacunar o no a sus hijos pequeños.

“Yo todavía lo estoy pensando, por el motivo de que la vacuna tiene efectos secundarios como muchos adultos tuvieron, yo tuve efectos secundarios no sé qué efecto puede tener en los niños y como niños chiquitos bebes de 6 meses no te pueden decir que les duele si están teniendo frio o escalofríos”, dijo la señora Ortiz.

DHR Health, es uno de los hospitales que ha solicitado las vacunas pediátricas y están a la espera de obtenerlas para comenzar a aplicarla cuanto antes. El doctor Federico Vallejo, explica que esta vacuna brindaría protección a muchos niños y que los estudios demuestran que se proporcionan una buena cantidad de anticuerpos y los riesgos de efectos adversos eran mínimos.

Federico Vallejo Neumólogo con DHR Health señala, “El COVID sigue siendo un asunto serio en niños, con ómicron nada más hubo más de 20,000 hospitalizaciones de niños y 200 muertes, no es de que le va a ir bien a todos los niños con COVID y también existe lo que es el COVID prolongado y hay niños que están sufriendo de esto entonces por eso la recomendación es contundente y no nada más de los CDC si no de las asociaciones de pediatría”

El Dr. Vallejo agrega que durante los estudios no se detectaron casos de miocarditis, una condición que inflama el corazón

Si tiene preguntas sobre la eficacia de la vacuna del covid-19 puede visitar http://www.cdc.gov.