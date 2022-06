Avión con 126 personas a bordo se incendia tras llegar a Miami

(NOTICIAS YA).- El avión de la aerolínea Red Air venía de República Dominicana cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami pasadas las 5:30 pm. El avión prendió en llamas después de haber realizado su aterrizaje.

Dentro de las 126 personas que estaban a bordo, había 11 tripulantes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el tren de aterrizaje del vuelo 203 de Red Air, un McDonell Douglas MD-80, se colapsó.

El vuelo vino del Aeropuerto Internacional de las Américas de la República Dominicana.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció en su cuenta de Twitter que tres de los pasajeros fueron llevados al hospital con heridas graves.

A plane arriving at @iflyMIA from Santo Domingo, DR caught on fire following a landing gear malfunction. I have just arrived on the scene and am being briefed by @MiamiDadeFire.

Three passengers were transported to the hospital with minor injuries. pic.twitter.com/VblnGmdLhq

