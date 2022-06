Britney Spears fue demandada por su padre

"La Princesa del Pop" se volverá a enfrentar a su padre en los tribunales, a solo unas semanas de haber contraído nupcias con Sam Asghari, y es que según los reportes internacionales, Jamie Spears, padre de la cantante, habría demandado a Britney por presunta difamación en su contra.

De acuerdo con la prensa internacional, el padre de Spears, presentó documentos legales para solicitar que su hija sea puesta bajo juramento por los supuestos ataques que ha hecho en su contra desde su cuenta de Instagram, así como en el libro que está preparando.

Según Alex Weingarten, abogado de Jamie, Britney sigue publicando contenido en redes sociales que se refiere a acusaciones escandalosas en su contra, por lo que comentó que "el Sr. Spears continúa deshonrándose, especialmente tras estas declaraciones tontas y desacertadas, que están plagadas de errores y falsedades".

Recordemos que fue apenas en noviembre del 2021 cuando la intérprete de 'Stronger' se liberó de la tutela de su padre que duró por más de 13 años, tras una batalla en los tribunales y un documental.

Cabe señalar que la cantante no tiene relación con los miembros de su familia desde hace tiempo e incluso para su boda no invitó a ninguno de ellos.

Se espera que la cantante reciba la orden de la corte para presentarse y continuar con el proceso que su padre le ha impuesto. Por último, hace unas horas sus seguidores se dieron cuenta de que su perfil de Instagram ya fue dado de baja.

Wow !!! Holy holy crap !!! WE DID IT !!! WE GOT MARRIED 👰🏼‍♀️ !!! Gggggeeeeezzzzz !!! It was the most spectacular day !!! I was so nervous all morning but then at 2:00 pm it really hit me … WE’RE GETTING MARRIED 💍 !!! I had a panic attack and then got it together 🙄🙄 🙄 pic.twitter.com/8seTzexgFx

— Britney Spears (@britneyspears) June 11, 2022