Hombre termina gravemente herido al ser atropellado por cruzar en paso prohibido

(NOTICIAS YA).- Un hombre terminó gravemente herido en San Diego durante la madrugada de este martes tras ser atropellado por una camioneta cuando atravesó por una calle sin estar en el cruce peatonal.

El atropellamiento se registró alrededor de las 12:20 a.m. en el área de Chollas Creek.

El peatón, de 50 años, intentó cruzar de la acera oeste a la este en la cuadra 3600 de la calle 54, sin estar en un cruce de peatones, de acuerdo con el Departamento de la Policía de San Diego.

En ese preciso momento, pasó un Mercury Mountaineer 2003 que viajaba hacia el sur en el carril dos de la calle 54th, golpeando al hombre.

Un agente de la policía detalló que el hombre corrió frente al vehículo, por lo que fue atropellado y terminó con heridas graves, detalla Fox 5.

La víctima sufrió una fractura en el fémur derecho y la rodilla derecha, fracturas en las costillas y laceración en el hígado, por lo que fue trasladado a un hospital. Sus heridas se consideran graves y no está claro si su recuperación será favorable.

Las autoridades iniciaron una investigación del accidente, destacando que el alcohol no fue un factor y que el conductor tiene 33 años. La víctima no fue identificada y no se reportaron otros lesionados.