Alcalde de Uvalde confirma que se demolerá la primaria donde ocurrió el tiroteo

(NOTICIAS YA).-Don McLaughlin, alcalde de Uvalde, Texas, confirmó que la escuela Robb Elementary será demolida luego de la masacre del 24 de mayo pasado, donde perdieron la vida 19 niños y dos maestras durante un tiroteo.

El alcalde dijo también a los residentes que está frustrado con el constante cambio en la información brindada por las autoridades a cargo de la investigación, diciendo que está cansado de que no se le informe acerca de los nuevos hallazgos o evidencia.

Criticó con dureza especialmente al líder del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), el Coronel Steven McCraw.

McLaughlin alega que ni el ni otros oficiales del gobierno de la ciudad han recibido un informe detallado sobre los avances de la investigación, además dijo que piensa que McCraw está realizando declaraciones engañosas para distanciar las acciones de su equipo en cuanto a la respuesta al tiroteo.

"El Coronel McCraw ha, como quieran llamarlo, mentido, filtrado, confundido o dado información no acertada para poder distanciar a sus propios oficiales de los cuestionamientos sobre la respuesta. Cualquier reporte que proporciona, deja fuera el número de oficiales del DPS y de los Rangers del estado de Texas.

Estas declaraciones llegan después de que McCraw testificara frente a legisladores de Texas, criticando la respuesta de las autoridades de seguridad y las decisiones tomadas por Pedro "Pete " Arredondo, el Jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde.

"Hay evidencia sustancial que muestra que la respuesta de las autoridades de seguridad al ataque en la Primaria Robb fue un lamentable fracaso y antiético hacia todo lo que hemos aprendido en estas dos décadas desde la masacre de Columbine", dijo McCraw al Comité Especial del Senado para Proteger a Todos los Texanos.

Dijo que tres minutos después de que el sospechoso ingresara al edificio oeste del campus, se contaba con un número suficiente de oficiales armados para aislar, distraer y neutralizar al tirador.

"Lo único que se interpuso entre los oficiales y los salones 111 y 112, fue su comandante en el lugar, quien decidió poner la vida de los oficiales por encima de las vidas de los niños", agregó McCraw.

McLauglin dijo a algunos residentes presentes en la reunión, que está enojado por no poder darle a la comunidad las respuestas que buscan, ya que el no es aliado de nadie, dejando entrever que no podrá postularse nuevamente para repetir como alcalde.

"La guerra está declarada. Como tengamos la información, así la compartiremos. Ya no nos guardaremos nada. Hemos guardado silencio por solicitud de otras agencias gubernamentales, porque creímos que estabamos haciendo lo correcto para las víctimas y la investigación", mencionó.

El alcalde agregó que ha solicitado las imágenes de las cámaras corporales utilizadas por los agentes que respondieron al tiroteo, sin embargo no ha recibido respuesta de parte de ninguna agencia.