Amazon corre el riesgo de quedarse sin trabajadores para 2024

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a un informe filtrado, una de las mayores empresas del mundo, Amazon, está en riesgo de quedarse sin empleados en los Estados Unidos para 2024.

El memorándum interno filtrado, fue dado a conocer por primera vez por Recode, en el que dice, “Si continuamos sin cambiar nada, Amazon agotará la oferta de mano de obra disponible en la red de Estados Unidos para el 2024”.

La tasa de rotación de Amazon antes de la pandemia era descomunal, ya que perdía alrededor del 3% de su fuerza laboral cada semana, o lo que se puede traducir como el 150% anualmente.

En el año 2021 la facturación media anual en transporte, almacenamiento y servicios públicos fue de un 49% y de un 64.6% en el comercio minorista.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se mostraba preocupado por el temor de que sus empleados a largo plazo holgazanearan, lo que podría causar un camino hacia la mediocridad, por este motivo, Bezos veía con buenos ojos la alta rotación en sus trabajadores.

En una carta escrita por Bezos a sus accionistas mencionó que la empresa tiene que hacer un mejor trabajo para sus colaboradores. “Amazon se comprometerá a ser el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar”, escribió Jeff Bezos.

Amazon se encuentra luchando para buscar el reemplazo de todos los trabajadores que pierde. La empresa se ha visto bajo duras críticas que hacen sus exempleados e incluso empleados en activo, por exigencias que piden en el rendimiento y las condiciones laborales en las que trabajan.

Varios empleados han intentado sindicalizarse dentro de la empresa, lo cual es otro factor contra el que se encuentra luchando Amazon.

De acuerdo a The Guardian, un portavoz de la empresa mencionó con respecto al documento filtrado que, “hay muchos borradores de documentos escritos sobre muchos temas en toda la empresa que se utilizan para probar suposiciones y analizar diferentes escenarios posibles, pero que luego no se escalan ni se utilizan para tomar decisiones. Este era uno de ellos. No representa la situación real, y continuamos contratando bien en Phoenix, Inland Empire y en todo el país”.