Los conciertos más épicos de la historia en el Zócalo de la CDMX

Arenas, estadios y recintos en la Ciudad de México hay muchos, pero ninguno tiene el peso y la importancia que posee la Plaza de la Constitución o el Zócalo Capitalino. Se trata de un lugar totalmente emblemático, considerado el corazón político y cultural del país, mismo que ha sido epicentro de momentos clave en nuestra historia y cuyo valor representa la identidad de los mexicanos.

Esta explanada ha albergado eventos de todo tipo. Desde movimientos políticos, grandes celebraciones, discursos, ferias, exposiciones, presentaciones e incluso protestas, la magia que la envuelve se puede palpar con los dedos.

Durante mucho tiempo, el Zócalo también ha albergado conciertos que en su mayoría son gratuitos, y ha desfilado por sus escenarios a todo tipo de bandas y artistas de géneros infinitos, como lo son el rock, el pop, el ranchero, etc, así como a artistas de talla nacional e internacional.

Cabe señalar que la explanada no es lo único que se llena de personas, sino que el resto de calles aledañas a la Plaza, de igual forma se atiborran de personas y lo que en su momento estaba planeado para albergar a unas 40 o 50 mil personas, termina siendo un evento de tallas monumentales con más de 200 mil asistentes.

Con motivo del próximo show de Maldita Vecindad en el Zócalo de la Ciudad de México, quisimos recordar aquellos conciertos que pasaron a la historia en el lugar más importante para los mexicanos.

Paul McCartney

Luego de agotar distintas fechas en el país, la noticia que esperaban los mexicanos era que Sir Paul McCartney ofreciera un espectáculo gratuito para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en sus otros eventos. El sueño se cumplió y el exbeatle sacudió la ciudad el 10 de mayo del 2012 con todos sus éxitos. En el escenario hubo mariachis y pirotecnia, y se cree que hubieron cerca de 200 mil asistentes.

Los Tigres del Norte

El grupo norteño regaló una presentación inolvidable en 1999, en un show que duró más de tres horas, mismo que fue un repaso por su discografía con éxitos emblemáticos como 'Jefe de Jefes', 'La Puerta Negra' y 'Pedro y Pablo'. La banda dejó en alto el género regional y puso en el mapa el sonido que hoy en día es el más escuchado del país.

Manu Chao

Fue en el 2006 cuando el francés José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, llegó a la Ciudad de México para presentarse en la Plaza de la Constitución frente a 180 mil personas. Como parte de su show, participaron banas como Maldita Vecindad, Panteón Rococó y Los Estrambóticos. Uno de los shows más recordados por la audiencia mexicana y en el que se tocaron temas como 'Welcome To Tijuana', 'Mentira', 'Clandestino' y 'Me Gustas Tú'.

Café Tacvba

Rubén, Meme, Joselo y Quique, sacudieron el Zócalo capitalino en el 2005 y lograron juntar en la plaza a 170 mil personas, lo cual se convirtió en todo un récord para un espectáculo de estas características. Además de hacer un repaso por sus distintos discos de estudio, tuvieron como invitados a Rocco y Saxx de La Maldita Vecinda, así como a Álvaro Enriques de la agrupación chilena Los Tres.

Roger Waters

El músico británico, exintegrante de Pink Floyd, se presentó en el 2016 en el Zócalo de la CDMX, con uno de los espectáculos más increíbles que se hayan visto. El evento fue parte de su gira de The Wall y en ese entonces, Waters se mantenía en protesta contra de Donald Trump, a quien representó como un cerdo que volaba sobre el público mientras sonaba su emblemático sencillo 'Pigs'.

Justin Bieber

La súper estrella canadiense Justin Bieber, se presentó en la Plaza de la Constitución frente a una audiencia que se estimó en las 210 mil personas. Los asistentes en su mayoría eran adolescentes y se sabe que comenzaron a hacer fila y a acampar desde algunas noches antes del evento. Bieber estaba en un punto alto de su carrera con el éxito del lanzamiento “Never Say Never”.