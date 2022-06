Saldo de un herido y un muerto en tiroteo de tren del Muni en San Francisco

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a las autoridades de San Francisco, el miércoles 22 de junio, a las 9:56 am acudieron a un tiroteo que tuvo lugar en la estación Muni Forest Hill.

Cuando el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) acudió a la escena descubrieron que el tren salió de la estación. Los oficiales fueron informados que el tren se dirigía a la estación Castro Muni.

Dos víctimas fueron ubicadas en un tren Muni, donde los elementos de la policía les dieron primeros auxilios y solicitaron atención médica.

Una de las víctimas que no tenía lesiones de gravedad fue llevada al Hospital de San Francisco. Aunque, el segundo individuo no corrió con la misma suerte, ya que a pesar de los intentos de salvar su vida, terminó falleciendo.

De momento no se han realizado arrestos, por lo que todavía continúa como una investigación activa.

A pesar de que no hay mucha información sobre el sospechoso, las autoridades compartieron que es un hombre que vestía ropa oscura y una chaqueta con capucha.

El incidente no tuvo relación con las festividades del mes del orgullo y tampoco fue un ataque de odio hacia la comunidad LGBTQ.

La supervisora del Distrito 7 de San Francisco, Myrna Melgar, compartió los hechos en su cuenta de Twitter.

Terrible news this morning: on the MUNI between Forest Hill and Castro station, we have been informed by SFPD that a shooting occurred inside the train. Two victims were shot. One is deceased and the second victim in hospital. Perpetrator ran out of the train at Castro station

— Myrna Melgar (@myrnamelgar) June 22, 2022