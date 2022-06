Varios residentes del Condado de Doña Ana se vieron afectados por las lluvias

(NOTICIAS YA).-

La lluvia de los últimos días incluyendo la de hoy ha afectado a decenas de residentes del condado de Doña Ana. Piedras, cubetas, arena, entre otras cosas es lo que las corrientes de agua han arrastrado en esta comunidad. Esto sucede durante la temporada de lluvias que ocurren aquí en nuestra región

“Si cuando llueve se hacen arroyos aquí en alrededor de las casas, las calles se ponen difíciles para conducir ya que se cubren de tierra y zoquete lo que hace difícil transitar por aquí cuando llueve mucho como en estos días.”- Armando Carrasco

El condado de Doña Ana ha pavimentado varias calles de esta comunidad. Para evitar que las propiedades no se vean afectadas igual que cuando las calles no estaban pavimentadas. Pero los residentes dicen que no es suficiente ya que cuando llueve por bastantes momentos y varios días, sus propiedades aún se ven afectadas.

“Si cuando llueve se hace un caos aquí en las casas. Esto por como están establecidas con esta inclinación cuando llueve fuerte el agua empieza a bajar junto la arena. Esto provoca que las cercas se empiecen a caer y causar otros daños.”- Cristina Cruz

Los residentes de dicha comunidad le piden a los dirigentes más cambios para prevenir inundaciones y deslaves cuando la temporada de lluvias llegue a al condado.

“Si los dirigentes de nuestra comunidad poco a poco han ayudado con pavimentaciones y quitar la arena cuando están en las calles. Pero aun no es suficiente. Por qué aveces no podemos transitar con nuestros carros.- Ricardo Franco