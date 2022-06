¿Cómo se encuentra Anita tras ser rescatada de ahogarse en el mundial de Budapest?

(NOTICIAS YA).- La nadadora artística estadounidense, Anita Álvarez, corrió con el peligro de ahogarse tras desmayarse cuando competía en el Campeonato Mundial de Natación de 2022 en Budapest. La competencia en la que estaba era la rutina libre femenina en solitario.

Una vez que su entrenadora, la española Andrea Fuentes, comenzó a notar que Álvarez empezaba a hundirse, no dudó en saltar a la piscina para evitar un suceso mayor.

Fuentes junto con un miembro de la organización del torneo, lograron sacar a la nadadora estadounidense para que se le dieran los primeros auxilios y posteriormente ser sacada en camilla del lugar.

Esta no es la primera ocasión que le pasa algo similar a la nadadora de 25 años, ya que el año pasado fue nuevamente rescatada por su entrenadora durante un evento de clasificación olímpica.

La cuenta de Instagram de US Artistic Swimming dijo que se mostraban agradecidos por el apoyo mostrado hacia Anita Álvarez, de momento la nadadora se encuentra descansando. “ Estamos inmensamente agradecidos por el amor genuino y la urgencia de nuestro querido entrenador.@andreafuentes83”, se mencionó en la publicación.

“Anita ha sido evaluada por el personal médico y continuará siendo monitoreada. Ya se está sintiendo mucho mejor y usará el día para descansar. Sí compite o no en la final del equipo libre el viernes 24, será determinado por Anita y el equipo médico de expertos” dijo el equipo de USA Artistic Swimming.

Fuentes dijo a Marca, “Anita está mucho mejor, ya está en su mejor momento. Fue un buen susto, para ser honesto”, “volví a tirarme al agua porque vi que no saltaba nadie, ningún socorrista. Me asusté un poco porque no respiraba, pero ahora está bien. Ella tiene que descansar”.

Las personas se encuentran agradecidas con la entrenadora española, ya que sus redes sociales se han visto con varios mensajes de elogio hacia ella y la rapidez en la que actuó para salvar la vida de Anita Álvarez.

Tras los sucesos ocurridos, la competencia se volvió a retomar y culminó con el triunfo de la deportista japonesa, Yukiko Inui, quien ganó su segunda medalla de oro.

Haz click en las Imágenes del acontecimiento para verlas completamente.