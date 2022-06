Corte Suprema dictamina que los estadounidenses tienen todo el derecho a portar armas

(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema decidió este jueves que los estadounidenses tienen todo el derecho a portar armas en público. El veredicto se dio tras una votación de 6-3 a favor de las armas a pesar de los recientes tiroteos en Uvalde, Buffalo y Oklahoma, entre otras ciudades del país.

Cabe señalar, que en este momento la Corte cuenta con seis jueces conservadores y solo tres progresistas.

Esta decisión anuló una ley de Nueva York que exigía que las personas demuestren una necesidad particular de portar un arma y así obtener una licencia para llevarla en público. Los jueces dijeron que el requisito viola el derecho de la Segunda Enmienda a “tener y portar armas”.

El fallo se produce justo cuando el Congreso está trabajando activamente en la legislación sobre armas de fuego en la nación.

El juez conservador Clarence Thomas argumentó en el fallo refrendado por la mayoría de magistrados que la Segunda Enmienda no distingue entre hogar y espacio público "con respecto al derecho a tener y portar armas”.

"Ninguna de las limitaciones históricas del derecho a portar armas se aproxima al requisito de causa justificada de Nueva York porque ninguna operó para impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa llevaran armas en público con ese fin", señaló.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Katheni Hotchul, calificó la decisión como “imprudente”.

“Es indignante que, en un momento de ajuste de cuentas nacional sobre la violencia con armas de fuego, la Corte Suprema haya anulado imprudentemente una ley de Nueva York que limita a quienes pueden portar armas ocultas”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

In response to this ruling, we are closely reviewing our options – including calling a special session of the legislature.

Just as we swiftly passed nation-leading gun reform legislation, I will continue to do everything in my power to keep New Yorkers safe from gun violence.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022