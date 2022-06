Entrevista con Matisse: del otro lado del amor

La música está pasando por un cambio. Una evolución que desintegra desde adentro los géneros y que está encontrando un nuevo panorama en cada artista que se arriesga a experimentar. Ahora solo es música; el rock, el pop, el hip hop y las mil variantes que posee cada uno, están frente a su extinción para abrir paso a una convivencia plena de estilos y visiones sonoras.

En este momento, son más aquellos los que se atreven a salir de su zona de confort y dejar que su imaginación se adapte a los sonidos, que la minoría que hace lo contrario.

El caso de Matisse es genuinamente particular por estas razones. Una banda que comenzó haciendo temas con el corazón, es el ejemplo ideal para entender cómo la música no es más que un lenguaje y que son los artistas quienes le dan forma y vida.

Desde su inicio, la carrera de Matisse se veía iluminada bajo un rayo de sol especial. Partiendo desde su primer álbum Sube (2015) con temas como 'Más Que Amigos' que recibió premios y reconocimiento mundial, supimos que estábamos frente a tres estrellas que estaban a punto de sacarla del estadio.

Con el lanzamiento de Por Tu Bien en el 2017 se consolidaron como una agrupación top, dejando salir a flote ese lado creativo y las ganas que tenían de afianzarse en la escena. Fue entonces que las reproducciones comenzaron a crecer y con ella una lluvia de ofertas para colaborar con otro tipo de músicos y géneros.

Así surgió Tres (2020) un disco de celebración y sonidos nuevos junto a artistas como Reik, Guaynaa y Camilo, que nos dejó ver un estilo más experimentado y un crecimiento en la visión artística de Melissa, Pablo y Román.

Ahora, y lo que nos trajo a una plática muy interesante, es su nuevo disco de estudio Así De Enamorados (2022). Una pieza que le da la vuelta al Matisse de siempre y que los reencuentra con sus raíces a través del regional mexicano. Su trabajo nuevamente nos complace, al poseer la facilidad de adaptarse a otros géneros y llevarlos a interpretar el disco entero junto a una banda auténtica para otorgarle más peso a las canciones.

Sin más, por acá te dejo mi charla con Matisse acerca los secretos que comparten en el estudio y la composición de un álbum que está a la altura de exponentes como Grupo Firme o la Banda El Recodo en el género más importante de México en la actualidad.

Están en medio del lanzamiento de su nuevo disco, también en medio de una gira por distintas ciudades de México, sin duda es un gran momento en su carrera… ¿Cómo se sienten?

Pablo: Muy contentos, muy agradecidos y llenos de alegría de poder estar presentando nuestro nuevo disco Así De Enamorados (2022) y nuestro nuevo sencillo 'Un Nuevo Amor' y también la rola que hicimos con Carín León, que se llama 'Como Lo Hice Yo' y de verdad estamos bien contentos de todo lo que se está dando, de todo el proceso que vamos caminando cada uno y junto, de que estamos haciendo muchos conciertos, haciendo promoción, entonces nos sentimos muy llenos de bendiciones.

Antes de empezar a platicar de música y del disco, quisiera conocer un poquito de su dinámica como compañeros de banda y como amigos, ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es estar de gira juntos?

Melissa: Ya tenemos un ratote juntos, vamos por nueve años y la verdad es que agradecemos mucho el poder hacer todo de la mano, porque somos un gran equipo y creo que nos balanceamos bien. Las cosas que, por ejemplo, no soy tan buena haciendo, mis hermanos me aportan y yo sumo en algunas otras, así que creo que cada uno de nosotros tenemos muy claro los talentos del otro y hace que todo esto se vuelva mucho más divertido, más fácil y llevadero en una carrera que podría ser muy solitaria, gracias a que somos tres, se lleva más a gusto.

¿Les pasa que de pronto están en el estudio y se sorprenden con lo que está tocando o proponiendo el otro?

Román: Creo que nos pasa cuando nos juntamos a componer o nos juntamos a escribir, como que es volver a "pintar el lienzo" (risas). Es como volver a empezar desde cero con las canciones y ahí puede pasar todo, pueden surgir melodías chingonas, pueden surgir letras bien cool, entonces creo que esa es la manera, más que en el estudio, creo que a la hora de componer nos pasa más.

El hecho de renovar su sonido con cada disco y de pronto hacer cosas más urbanas y después algo más regional, es genial porque no los encasilla en un solo género. ¿Es uno de sus objetivos?

Melissa: No es un objetivo como tal, pero es algo que se ha ido dando aunque honestamente no lo estamos buscando. Si mañana decidimos hacer 20 años la misma música porque esa es la música que nos gusta, por 20 años así sucederá. Somos tres personas inquietas en cuanto a que escuchamos mucha música y evidentemente eso nos lleva hacia lugares nuevos y nos influencia de muchas maneras, pero como tal no tenemos una pretensión de decir "vamos a ser impredecibles", creo que más bien viene del gusto de hacer música y hacerlo despreocupadamente.

Si bien la misma línea de pop que han hecho en el pasado ha tenido algunos guiños hacia el regional, en esta ocasión decidieron hacer un disco entero en ese estilo . ¿Me pueden platicar un poquito de lo que quisieron hacer en esta pieza?

Pablo: Es muy similar. No queremos pecar de pretenciosos ni mucho menos pero fue bien natural. Cuando hicimos la rola que sacamos con Carín León, literal no estaba ni premeditado. Estábamos en Miami y le hablamos a Edgar Barrera, un camarada compositor y le dijimos 'Oye ¿Puedes hacer una sesión?' dijo que sí y literal eso fue en la mañana, luego nos fuimos al estudio y estuvimos y compramos papitas y fue como de que 'Hey, ¿Hacemos una canción regional?' dijeron '¿Pa' quién?' y dijimos 'Pues no sé pero a ver qué pasa' y ya. Luego buscamos entre distintos artistas y se dio con Carín y listo, le fue bien gracias a Dios

Para ser honesto, todos estábamos bien nerviosos de cómo se iba a hacer porque nosotros mismos estamos llenos de prejuicios y al principio dices 'Ay no, es que no es nuestro género. Nuestras voces no van a sonar ahí', pero ya que lo vemos, realmente estamos haciendo música que nos gusta y si la gente sintiera algo raro pues no le habría gustado la canción y al final le está yendo bien, nos está yendo bien con este disco y nos permite estar hasta acá en Los Ángeles haciendo promoción.

Fue de una forma bien natural la neta, no tratamos para nada de decir 'Hay que hacer esto'. Ahorita se está haciendo una tendencia regional mexicano, pero podemos decir que nos adelantamos un poquito.

Fue una apuesta muy valiente grabarlo con una banda de regional para que se sintiera un sonido más auténtico. ¿Cómo vivieron ese proceso y cómo nació la idea de hacerlo de esa forma?

Román: Es parte de lo mismo de no pretendernos a nosotros. Obviamente se puede ajustar a tocarla en una guitarra acústica o lo que sea, pero sí queríamos darle ese feeling que era con todo el background regional, sierreño, con la tuba, con el bajo sexto, bueno también hay un bajo eléctrico, pero sonidos que ya hemos escuchado en canciones que nos gustan. Al hacer esto fue como soltar la influencia que traemos del regional en nosotros, por ejemplo, la canción de Alta Consigna que se llama 'Culpable Tú', a los tres nos encanta y hay mucho sonido de eso y además es una balada.

Nosotros siempre hemos hecho baladas, entonces todo hace sentido por eso nos sentimos tan cómodos en ese género y creo que era darle lo auténtico para nosotros y para que a nosotros nos sonara auténtico, decidimos ir con músicos que le meten el rollo regional total, sin pretender decir "Oye somos los más regionales de la historia", sino que nos gustara a nosotros. Ese siempre es el filtro máximo.

¿Tienen algún tipo de background regional?

Melissa: Los tres somos del norte de México, Pablo de Hermosillo, Román y yo de Mexicali y los tres crecimos escuchando esta música porque nuestros papás escuchaban solo esta música, tipo Joan Sebastian, Juan Gabriel, Los Tiranos, Los Cadetes, Los Tigres del Norte, banda sinaloense, y todo este tema estuvo muy presente e incluso desde que nos conocemos, en las camionetas de repente ponemos música regional y siempre estaba la plática de decir 'Qué cool sería hacer algo con alguien de regional' y por años lo hablamos.

Esto se dio en el momento indicado de verdad y fue como un regalo de la vida porque si lo hubiéramos hecho antes no hubiera sido lo que está siendo ahora, no lo sabemos, pero definitivamente fue un momento muy lindo abrirnos la puerta con Carín León, porque es una persona y un intérprete excepcional, un talentazo y todo se ha ido dando y está fluyendo muy bonito.

El disco tiene un cover del tema ‘Un Nuevo Amor’ de Tranzas, ¿Qué significa para ustedes esta canción como para incorporarla en el disco?

Pablo: Es una canción que nos encanta, tal vez no es la respuesta más profunda del mundo, pero es una canción que nos encanta y nos encanta desde hace mucho tiempo. Un día dijimos 'Hay que meter un cover' y pensamos '¿Para qué?' y nunca lo habíamos hecho pero vimos que en el regional se utilizaba hacerlos o regionalizarlos y entonces dijimos 'Bueno, ¿Cuál rola? Pues la de Tranzas, ¿Se acuerdan?', y literal así, sin pensarlo mucho, en diez segundos dijimos 'Vamos a hacer un demo', así que mandamos a hacerlo y regresó y dijimos 'Esta es. Listo' y la grabamos y es ese es el segundo sencillo del disco y le está yendo muy bien, ¿Por qué? Porque es una canción que fue un éxito hace 20 años y la gente la reencontró como nosotros la reencontramos y estoy seguro que un montón de gente ya no la escuchaba o ya no se acordaba de esa canción.

¿Qué opinan de la escena musical en México más allá del pop o el regional mexicano?

Román: No nos fijamos. La verdad es que nosotros nos dedicamos a lo nuestro y a preocuparnos por nuestra música. Lo que sí está pasando es que ya hay más fusiones, eso de quitar las etiquetas de qué es rock o qué es pop, tipo Belinda con Los Ángeles Azules, cumbia con pop, Maluma con Grupo Firme, así que eso que está sucediendo a nosotros nos pone muy contentos porque te da mucha más libertad creativa.

Nos encanta la música de todo tipo e incluso regional o así fuera cumbia que ya hemos hecho con la Sonora Santanera, entonces que todo esté yéndose para allá, para quitarte prejuicios y etiquetas, se me hace lo más nutritivo para la música.

Genial chicos, en El Botón nos gusta saber un poquito de lo que están escuchando nuestros artistas favoritos, por lo que estaría genial si nos regalan un par de recomendaciones o de cositas que estén escuchando actualmente…

Melissa: La nueva de Nodal 'Vivo En El 6' nos encanta. También Edén Muñoz.

Román: Yo estoy escuchando Conociendo Rusia porque ya se viene el mundial.

Pablo: A mí así de cosas nuevas... la de 'Vivo En El 6' de Nodal está perrísima. Siempre volvemos a los mismos John Mayer, Alejandro Sanz, Lizzy McAlpine, pero también un montón de regional.

Melissa: Yaritza Y Su Esencia también, nos encanta lo que ella hace, lo de Intocable nos encanta, así que ya sabes, siempre las mismas cosas.