Rara alineación de planetas será visible en el cielo de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una rara alineación de cinco planetas será visible a simple vista para los observadores del cielo. Si bien el evento astronómico a ocurrido desde este mes, expertos aseguran que el mejor momento para verlo, debido a su visibilidad, será este viernes por antes del amanecer.

La alineación seguirá siendo visible durante varios días más, pero el viernes será la mejor visualización en América del Norte, informó la agencia NBC.

Para captar el raro fenómeno, se recomienda que los observadores del cielo salgan al aire libre aproximadamente de 30 a 45 minutos antes del amanecer y elijan un lugar con vistas despejadas de los horizontes del este y sureste.

Si las condiciones son claras, los planetas deberían ser lo suficientemente brillantes como para verlos a simple vista, aunque Mercurio, al estar más cerca del horizonte, aparecerá más débil en el cielo a principios de mes. Eso podría hacer que sea más difícil de detectar sin binoculares. Sin embargo, a medida que avanza el mes, será más fácil de detectar, según información de Sky & Telescope.

El 22 de junio, una luna creciente menguante apareció a la derecha de Marte. Esta semana y la próxima la Luna se moverá cerca de cada uno de los planetas.

