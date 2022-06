VIDEO: Un Tesla estalla en llamas por sí solo en yonque de Sacramento

(NOTICIAS YA).-Un auto Tesla Model S de manera “espontánea” explotó en llamas y resulto parcialmente consumido por el fuego mientras se encontraba estacionado en el patio de un yonque en Sacramento, California.

El departamento de Bomberos de esa ciudad compartió videos e imágenes del vehículo eléctrico que estuvo involucrado en el accidente, el cual estaba programado para ser desmantelado en el patio de demolición.

Fueron necesarios miles de galones de agua para apagar el incendio, dijo el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento.

“El vehículo estaba completamente en llamas al llegar y tomó una cantidad significativa de tiempo y agua para controlarlo”, dijeron los bomberos.

“Los equipos apagaron el fuego, pero el automóvil siguió encendiéndose y liberando gases en el compartimiento de la batería”.

Photos of the pit the crews created… pic.twitter.com/BVnhxA2aOt

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) June 12, 2022