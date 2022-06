Ya son 5 los casos de viruela del mono en Colorado

(NOTICIAS YA).- Unos cinco casos de la llamada "viruela del mono" se han identificado en Colorado desde finales de mayo, cuando se reportó el primer contagio en el estado.

Al compartir este dato, las autoridades de Salud recordaron que algunos de estos no han recibido todavía la confirmación oficial por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)

Asimismo, indicaron que no se han registrado hospitalizaciones ni muertes vinculadas al virus, indicó Denver7.

Los cinco posibles casos de los que se tiene registro en Colorado han sido entre hombres que tienen sexo con hombres o personas que han viajado recientemente a países en los que ya hay un brote activo de la también conocida como “viruela del simio”.

Ambos grupos han sido identificados entre los que tienen mayor riesgo de contraerla pero, reiteraron las autoridades estatales, cualquier persona puede contagiarse al tener contacto cercano y prolongado con una persona o área infectada.

Hasta el momento, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés) no ha identificado ejemplos de transmisión comunitaria, aunque esto no significa que no haya ocurrido ya, advirtió la epidemióloga Rachel Herlihy.

No se cree que en las interacciones breves en las que no haya contacto físico se pueda esparcir el virus.

Sin embargo, CDPHE ya ordenó algunas cantidades de una vacuna contra la viruela del mono para proteger a los trabajadores de salud y otras personas que puedan estar expuestas directamente al virus.

Se trata de 100 dosis de la vacuna JYNNEOS, la cual ha sido aprobada por la Agencia de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA), será suministrada a personas con riesgo medio y alto de contraer el virus.

Scott Bookman, director de la división de Control de Enfermedades y Respuesta de Salud Pública de CDPHE, destacó que una campaña masiva de vacunación ha sido descartada por ahora debido a que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, así como el suministro de vacunas que Estados Unidos tiene en estos momentos.

“Es una situación muy diferente que la respuesta al COVID-19 de la que hemos estado hablando los dos últimos años. Este virus no es igual de transmisible. No hemos visto una transmisión generalizada hasta este punto:, dijo Bookman.