California seguirá siendo un refugio seguro para las mujeres que buscan el aborto

(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un increíble revés a los derechos reproductivos de la mujer al anular el histórico caso federal de Roe vs. Wade.

Pero, a pesar de esta decisión, California seguirá siendo un refugio seguro para todas las mujeres que buscan el aborto.

El acceso al aborto en el estado esta protegido por la ley estatal y sus líderes ya se habían estado preparando para ampliar este derecho ante el inminente fallo, que finalmente se dio a conocer este viernes.

Esta mañana, el gobernador de California, Gavin Newsom, junto a sus homólogos de Oregon y Washington, reafirmó su compromiso para defender el acceso a la atención de la salud reproduictiva, incluidos el aborto y los anticonceptivos.

Además, los tres gobernadores, se comprometieron a proteger tanto a pacientes como a médicos de “los esfuerzos de otros estados para exportar sus prohibiciones de aborto a nuestros estados”.

“Quieren hacer retroceder el reloj a una época en que las mujeres no tenían derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, cuando las mujeres tenían que buscar atención en las sombras y con gran peligro, cuando las mujeres no eran tratadas como ciudadanos iguales ante la ley. Este es otro paso devastador hacia la eliminación de los derechos y libertades por los que los estadounidenses han luchado en los campos de batalla, en los juzgados y en los capitolios. Este no es el Estados Unidos que conocemos, y no es el estilo de California”, dijo Newsom.

En California, el gobernador ha propuesto un paquete de salud reproductiva de $125 millones para ampliar el acceso de las mujeres, y además prepararse para la afluencia de mujeres que buscan atención de salud reproductiva de otros estados.

Se estima que entre 8,000 y 16,000 personas más viajarán a California cada año para acceder al aborto, de acuerdo con el Centro de Salud, Leyes y Políticas Reproductivas de UCLA, que publicó un informe este mes, según cita Los Angeles Times.

A pesar de la decisión federal, la ley de California sigue otorgando a cualquier persona en edad reproductiva el derecho fundamental de elegir entre tener un hijo o abortar. Este derecho incluye a menores de edad, que pueden dar su consentimiento sin el permiso de sus padres.

Las mujeres en California pueden acceder al aborto hasta el punto en que un médico así lo determine. La mayoria de las mujeres buscan abortos temprano en sus embarazos, con casi el 93% de los procedimientos antes de las 13 semanas de gestación en 2019.

Nathan Fletcher, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, destacó que el condado está comprometido en preservar la salud reproductiva y proteger el derecho a elegir.

“Este es un día oscuro en nuestro país ya que los derechos constitucionalmente protegidos que han estado vigentes durante casi medio siglo han sido borrados. Esta decisión creará incertidumbre donde había claridad’, expresó Fletcher.