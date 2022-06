La Corte Suprema anula Roe V. Wade después de 50 años

(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el caso Roe V. Wade, ya que consideraron que no existe el derecho constitucional al aborto. La decisión es la más importante del Tribunal Supremo en años y representa un gran cambio en el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en los EE. UU.

Apartir de hoy el derecho al aborto será determinado por los estados, a menos que haya una intervención por parte del Congreso. De momento, casi la mitad de los estados han aprobado o se encuentran en vías de aprobar leyes que prohíben el aborto.

Los jueces que firmaron la anulación de la histórica decisión fueron Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barret; mientras que tres jueces disintieron, Esteban Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, no se unió a la mayoría y escribió en una opinión concurrente que no revocó a Roe, ya que sólo ratificó la ley de Mississippi, la cual solo niega los abortos después de las 15 semanas.

Después de un mes de la filtración de un proyecto de opinión por parte del juez Samuel Alito, donde señalaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental, la anulación de Roe V. Wade se concretó el día de hoy.

Roe V. Wade fue una decisión que trascendió en la historia de los Estados Unidos, la cual inició en el estado de Texas. Todo inició cuando una mujer soltera tomó la decisión de abortar, cuando en ese tiempo era considerado un crimen. La corte de Texas descubrió que la ley del estado era inconstitucional, por tal motivo decidió el derecho constitucional a la privacidad, dando inicio a Roe V. Wade.

Tras la decisión histórica de la Corte Suprema, legisladores republicanos junto con activistas antiaborto se encuentran trabajando en una ley federal que limitará el aborto, que pretende ser presentado por Joni, Ernst, senadora republicana.

La presidenta de la Cámara de Representantes de los EE. UU., Nancy Pelosi expresó su sentir ante esta decisión, “Hoy, la Corte Suprema controlada por los republicanos ha logrado el oscuro y extremo objetivo del Partido Republicano de arrebatarles el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre salud reproductiva”.

Today, the Republican-controlled Supreme Court has achieved the GOP’s dark and extreme goal of ripping away women’s right to make their own reproductive health decisions.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 24, 2022