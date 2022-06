(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema dio su veredicto y anula Roe V. Wade, es decir, se elimina el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos.

Ante la mirada de millones de ciudadanos, el fallo contra la histórica Roe V. Wade, que es conocida como la decisión de la corte Suprema de los Estados Unidos que hizo legal el aborto, el 22 de enero de 1973.

Roe V. Wade fue la decisión histórica que se inició en Texas, fue cuando una mujer soltera decidió abortar y en ese tiempo se consideraba un crimen, tras una larga lucha legal la Corte en Texas encontró que la ley de ese estado se consideraba inconstitucional por lo que se decidió el derecho constitucional a la privacidad lo que era “lo suficientemente amplia para incluir la decisión de una mujer si desea o no desea abortar su embarazo”, es así, es como nació Roe V Wade lo que dio el derecho al aborto sin infringir la ley.

Roe fue el nombre que se le dio a la mujer que exigía su derecho de abortar y Wade el del fiscal del Distrito de Dallas, desde entonces se conoce como Roe V Wade.

Ahora con la decisión de la Suprema Corte dio un giro que ha provocado gran polémica, muchas declaraciones se han dado a conocer como la de los gobernadores:

"Texas siempre luchará por los inocentes por nacer, y continuaré trabajando con la legislatura de Texas y todos los tejanos para salvar a todos los niños de los estragos del aborto y ayudar a nuestras futuras madres que lo necesitan", dijo el gobernador de Texas Greg Abbott.

“Hoy, la Corte Suprema hizo retroceder los derechos de millones de estadounidenses, sin tener en cuenta sus intereses y, lo que es más importante, sus vidas. El acceso al aborto es un derecho humano fundamental y sigue siendo seguro, accesible y legal en Nueva York” declaró Gobernadora de Nueva York Kathy Hochul.

