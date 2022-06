Activistas se manifiestan en contra del fallo de la Suprema Corte sobre el aborto

(NOTICIAS YA).- El condado de Cameron fue el escenario donde docenas de personas se reunieron para protestar el fallo de la Suprema Corte que se elimina el derecho constitucional al aborto.

La organizadora de esta manifestación, Lorena Alvear, dice que el derecho a abortar debería existir, porque las personas pasan por diferentes experiencias durante el embarazo, también cuestiona lo que hace el sistema por los niños cuyos padres los pusieron en adopción.

“Creo que ser mamá es algo que alguien tiene que querer, y tenemos que asegurar ese derecho para todas”, dijo Alvear.

Por otro lado, organizaciones como, Bienvenidos, quienes se encargan de fomentar el voto hispano, mencionan estar de acuerdo con la revocación de este derecho, ya que indica, se estarían removiendo políticas sobre el aborto que dice, son radicales en comparación a otras partes del mundo.

“No estamos hablando del cuerpo de la mujer, no estamos hablando de los derechos de la mujer, no, no, no se trata esto de la mujer, se trata del cuerpo, de la mutilación, del desastre, del asesinato, de las vidas inocentes de los niños”, así lo expresó Abraham Enríquez, presidente de Bienvenido Org. “Reconocemos que debemos de proteger a la familia y reconocemos que estados unidos nos da la libertad de la vida, tenemos que defender esa libertad” agregó Enríquez.

Esta revocación sigue provocando reacciones no solamente en el Valle sino en todo el país, aquí en la región diferentes organizaciones y activistas se han manifestado en contra y a favor de la decisión de la Corte, tratando de lograr un cambio en las leyes sobre el aborto.