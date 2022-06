Al menos 44 migrantes muertos hallados dentro de un tráiler en Texas

Al menos 44 personas sin vida, al parecer migrantes, fueron encontrados muertos la tarde de este lunes dentro de un tráiler en el suroeste de San Antonio, Texas, según medios y autoridades locales.

Otras 16 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos luego de que varios policías, bomberos y ambulancias acudieron al llamado de emergencia en la cuadra 9600 de Quintana Road, según los medios KSAT-TV y News 4.

BREAKING- We have several crews on scene where at least 20 people are reported dead inside a tractor trailer at Quintana Road & Cassin Road #KSATnews@LeighWaldman @ksatpattysantos https://t.co/nLbZhH1xaZ pic.twitter.com/xqC7mREmgh

— KSAT 12 (@ksatnews) June 28, 2022