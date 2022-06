Christian Nodal rompió en llanto en pleno concierto

Una vez más el cantante sonorense Christian Nodal ha dado de qué hablar, ya que en esta ocasión se atrevió a compartir su sentimientos durante una presentación que ofrecía en Colombia para conectar con sus seguidores y que estos entendieran un poco de su sentir tras los escándalos.

Fue durante su gira "Forajido Tour", que el cantante llegó a tierras colombianas para ofrecer un repaso por sus éxitos, sin embargo durante la velada, Nodal se dirigió a sus fans para contar su versión de lo que pasa, así como para compartir sus sentimientos.

El cantante aseguró que tenía miedo de salir al escenario y que pensaba que los colombianos podían estar molesto con él por las publicaciones de los medios locales e incluso aseguró que la prensa de este país no lo quiere.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música", mencionó con lágrimas en los ojos.

El intérprete también mencionó que no considera ser un ejemplo para nadie, ya que es un ser humano como todos y que también comete errores, pero su diferencia es que él está expuesto todo el tiempo: "Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme", finalizó.

El momento que Christian atraviesa es por mucho uno de los más difíciles de su carrera. No solo se ha enfrentado a la crítica pública tras su separación con Belinda, también fue señalado por la canción que le escribió a J Balvin en motivo de riña, y por último, sus fans están atacándolo y lo hicieron directamente en el escenario al arrojarle hielos por salir retrasado.