Exponen "dura" realidad sobre los pollos rostizados de Costco y su bajo precio

(NOTICIAS YA).-Durante más de una década Costco lleva vendiendo un producto que distingue a la cadena de supermercados: pollos rostizados Kirkland Signature, que vende a 4.99 dólares la unidad, un precio más bajo que la mayoría de sus competidores.

Pero ahora la tienda enfrenta una demanda de dos de sus accionistas que aseguran que la compañía y sus principales ejecutivos han violado las leyes de bienestar animal y han incumplido sus deberes fiduciarios. Los demandantes cuestionan hasta dónde ha llegado la cadena para mantener su preciado producto a precios tan competitivos.

“Costco descuida y abandona ilegalmente a sus pollos”, acusan la demanda presentada este mes en Seattle. Según el documento, los ejecutivos de la compañía ignoraron conscientemente "los signos claros del maltrato continuo de los pollos por parte de Costco".

La demanda hace referencia a una planta de procesamiento de aves de corral que abrió la compañía en Nebraska en 2019, a un costo de 450 millones de dólares. Fue una gran inversión que demostró la importancia que tienen los pollos asados para Costco. Solo el año pasado Costco vendió 106 millones de aves cocinadas.

Para poner en marcha su planta Costco contrató a granjeros de la zona para criar pollos de engorde que luego serán enviados a su planta de procesamiento de Nebraska.

Pero según la demanda, Costco promueve intencionalmente la cría de pollos de engorde demasiado grandes, al punto que muchos de ellos no pueden ni siquiera soportar su propio peso y se caen al suelo, pierden las plumas y tienen hasta dermatitis. Al no poder caminar, las aves no consiguen ni alimentarse ni beber agua, por lo que van muriendo lenta y dolorosamente.

Las granjas industriales a donde se envían esos animales están "sucias y abarrotadas", dirigidas por criadores sin experiencia que Costco recluta y entrena, sin mucho éxito, aseguran los demandantes.

"Allí, las aves afectadas mueren lentamente de hambre, sed, heridas y enfermedades", acusan los demandantes, que aseguran que la empresa hace todo eso para ahorrar dinero y para mantener su producto estrella al mejor precio del mercado.

En 2021, la organización Mercy for Animals logró captar a escondidas fotos y videos de pollos heridos en una de las granjas que trabajan para Costco. A partir de este material, un escritor del diario The New York Times publicó la historia 'Los inquietantes secretos detrás del pollo de Costco', que revelaron al mundo las cuestionables prácticas de la empresa.

En respuesta, Cotsco defendió su trato a los animales y aseguró que cumplía con los estándares desarrollados por el Consejo Nacional del Pollo, una asociación comercial.