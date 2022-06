Jhonny Caz habló sobre el futuro de Grupo Firme, ¿Terminará?

Grupo Firme se ha consolidado como la agrupación regional mexicana más exitosa de la actualidad, por lo que cada hecho relacionado a la banda causa revuelo no solo a nivel nacional, sino internacional con miles de fans alrededor del globo.

Fue un hecho reciente que distintos medios de comunicación informaran acerca del posible final de la agrupación o al menos que sus voces principales, se convirtieran en solistas, una noticia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y ha ocasionado que sus fanáticos pidan a la banda que esto no suceda.

Fue por todo esto que durante una entrevista con Jhonny Caz, hermano de Eduin el vocalista de la banda, el músico fue cuestionado acerca del futuro de la banda, así como de si es que planea hacer una carrera como solista.

Johnny asistía a la Marcha por los Derechos de la Comunidad LGBTQ+ en la Ciudad de México donde fue abordado por las cámaras ante los rumores que estaban surgiendo, a lo que el artista respondió que todo estaba equivocado.

"No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos", mencionó Caz quien nuevamente fue cuestionado sobre un proyecto solista, a lo que de igual forma se negó.

Al ser cuestionado sobre la relación con su hermano, Jhonny comentó que no existen problemas, y es que los rumores crecieron ya que durante este fin de semana en la Marcha por los Derechos LGBTQ+, Jhonny se presentó sin su hermano: "Él está feliz de la vida, está de que ‘Mándame fotos, ¿qué estás haciendo?’, quiere que le cuente cada detalle y yo, que chismoso no soy (sarcasmo), le voy diciendo todo lo que va pasando".

Según estas declaraciones, podríamos decir que la banda se mantiene y que únicamente están pasando por un momento de integración personal pero que pronto podremos volver a escucharlos en acción, conquistando cada escenario del mundo en el que se presentan.