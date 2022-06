Misiles rusos impactan centro comercial con más de 1,000 personas al interior

(NOTICIAS YA).-Este lunes, misiles rusos estallaron en un centro comercial ucraniano que estaba repleto. El reporte oficial es que hay al menos 11 muertos y 50 heridos, con varios de ellos en estado crítico, luego de un ataque aéreo a un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk por parte del ejército ruso, la cifra fue dada a conocer por Kyrylo Tymoshenko, el subjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania.

En un principio el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que pudieran haber al menos 1,000 personas al interior al momento del ataque.

Russian missiles hits a shopping mall with some 1,000 people inside in the central Ukrainian city of Kremenchuk, far away from any frontlines. Authorities say there are multiple fatalities. May be the deadliest Russian missile strike since the war began. pic.twitter.com/HIzAaPviZz

Apuntó en la plataforma Telegram que el sitio no representaba una amenaza para el ejército ruso, sin valor estratégico. Era un intento de la población por vivir una vida normal, añadió que el lugar se incendió y los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

En los últimos días Rusia ha intensificado su ofensiva en territorio ucraniano, especialmente en el este, donde miles de civiles tienen dificultades para subsistir ante los bloqueos, bombardeos y dificultad para conseguir agua y alimento.

Ante la incesante amenaza que representa Rusia para su país, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky instó a los líderes mundiales a que presionen y apoyen para que la invasión a su país termine antes de que se acabe este año.

Joe Biden anunció este domingo que Estados Unidos prohibirá las importaciones de oro ruso al país, en la previa de su reunión con el G7, alianza económica de la cual Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido forman parte.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022