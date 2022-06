Policía de Commerce City busca a ladrones por robos en toda la región

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Commerce City (CCPD, por sus siglas en inglés) identificó a los sospechosos de una serie de robos a comercios en el área metropolitana de Denver.

Esequiel "Zeke" Gómez, de 32 años, y Demi Christian Maestas, de 29, así como varios otros sospechosos que no han sido identificados, supuestamente usaron vehículos robados para irrumpir en negocios durante las primeras horas de la mañana.

Los sospechosos han sido vistos con armas de fuego durante los robos, indicó 9News, los cuales se registraron en toda el área metropolitana de Denver, incluyendo las ciudades de Commerce City, Denver, Thornton, Aurora y Sterling.

CCPD needs the public's help locating Esequiel “Zeke” Gomez, 32, and Demi Christian Maestas, 29, armed and dangerous suspects in a series of burglaries and auto thefts.

With info, call the tip line: 303-289-3626.https://t.co/1qz22w5yH1@CrimeStoppersCO pic.twitter.com/zbvbiRE1Kn

— Commerce City, CO (@CommerceCityCO) June 24, 2022