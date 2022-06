Se extienden las protestas en todo EE.UU. tras anulación del derecho al aborto

(NOTICIAS YA).-Desde Minnesota hasta California y Florida, más de una docena de protestas fueron anunciadas este lunes contra la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho constitucional al aborto.

Al menos 10 estados han prohibido efectivamente el aborto desde el fallo del viernes, y 26 estados tienen leyes que indican que podrían prohibir o establecer límites extremos para los abortos, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya el derecho al aborto.

Las manifestaciones a favor y en contra del fallo han sido mayoritariamente pacíficas, pero se han reportado algunos arrestos, de acuerdo a información de CNN.

En Los Ángeles, la policía intervino el sábado cuando los manifestantes intentaban marchar hacia la autopista US 101. Agentes empujaron a los manifestantes y golpearon al menos a una persona con porras, según muestra un video de la escena.

La actriz de "Full House" Jodi Sweetin fue empujada al suelo por un agente, también muestra el video del incidente. Sweetin se levantó y siguió protestando, dirigiendo un cántico de "Sin justicia, no hay paz", según el reportero gráfico y testigo Michael Ade.

WATCH: "Full House" star Jodie Sweetin is thrown to the ground by police during an abortion rights protest in Los Angeles. https://t.co/ZDwyCbWePr

📹 Mike Ade / @bellikemike pic.twitter.com/1dtPODUx94

— NBC News (@NBCNews) June 27, 2022