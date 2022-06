Sube a 53 la cifra de migrantes muertos tras hallazgo de tráiler en Texas

(NOTICIAS YA).-Este miércoles la cifra de migrantes fallecidos luego de ser abandonados en un camión en San Antonio ascendió a 53, según confimó el forense del condado de Bexar.

Añaden que las víctimas son 40 hombres y 13 mujeres, de las cuales 37 ya han logrado ser identificadas.

Entre quienes perdieron la vida hay:

William McManus, Jefe de Policía de San Antonio, indicó que tres personas fueron arrestadas por este hecho, sin embargo aclaró que no se sabe si están absolutamente conectadas al hecho o no.

El forense trabaja estrechamente con los consulados de México, Honduras, El Salvador y Guatemala para poder trasladar los restos de los fallecidos a sus países de origen.

Al menos 50 migrantes fueron encontrados muertos la tarde de este lunes dentro de un tráiler en el suroeste de San Antonio, Texas, según medios y autoridades locales. El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que hasta ahora entre las víctimas hay 22 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños. Aún no se han identificado todos los cuerpos.

Las autoridades recibieron la primera llamada sobre la presencia del tráiler a las 6:00 p.m. (hora local) y cuando llegaron a atender la emergencia se toparon con la fatídica escena.

Otras 16 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos luego de que varios policías, bomberos y ambulancias acudieron al llamado de emergencia en la cuadra 9600 de Quintana Road, según los medios KSAT-TV y News 4.

