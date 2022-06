Aborto de hasta las seis semanas de embarazo, se reanudará en algunas clínicas de Texas

(NOTICIAS YA).-Un tribunal de Texas bloqueó la prohibición previa a Roe en Texas en respuesta a la demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

ACLU of Texas dio a conocer la mañana de este martes que el aborto, de hasta las seis semanas de embarazo, se reanudará en algunas clínicas del estado.

UPDATE: A state court has blocked Texas’ pre-Roe ban in response to the lawsuit filed yesterday. Abortion up to six weeks of pregnancy will resume at some clinics. https://t.co/y8inXpIgNT

Este lunes la organización sin fines de lucro, ACLU, declaró en twitter que demandó a Texas para restaurar el acceso al aborto. Aquí el post original:

"ÚLTIMA HORA: Estamos demandando a Texas para restaurar el acceso al aborto temprano por dos meses más o más. El procurador general Paxton quiere detener todos los abortos y amenaza con enjuiciar ilegalmente a los proveedores de servicios de aborto en virtud de una ley anticuada anterior a Roe. No lo dejaremos sin pelear."

BREAKING: We’re suing Texas to restore early abortion access for two more months or longer.

Attorney General Paxton wants to stop all abortion and is threatening unlawful prosecutions of abortion providers under an antiquated pre-Roe law.

We won’t let him without a fight.

— ACLU (@ACLU) June 27, 2022