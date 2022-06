Felicita el presidente Biden a los campeones de la NHL

(NOTICIAS YA).-El presidente de los Estados Unidos Joe Biden, envió una felicitación a los campeones de la Liga Nacional de Hockey (NHL), Avalancha de Colorado, quienes el domingo por la noche lograron derrotar a Tampa Bay en el sexto juego de la serie final.

Tras 21 años de sequía, el equipo de hockey Avalancha de Colorado, logró su tercer campeonato de la historia al derrotar en la serie final a los Relámpagos de Tampa Bay, quienes venían de ser campeones dos años consecutivos.

El mandatario estadounidense publicó el lunes por la noche el mensaje en su cuenta oficial de Twitter, @POTUS, en el que aseguró que era un regreso para la historia.

Congratulations to the Colorado @Avalanche for their first Stanley Cup win since 2001 — a comeback story for the ages, and one that has made your community so rightfully proud.

— President Biden (@POTUS) June 28, 2022