Travis Barker es hospitalizado de emergencia en Los Angeles

(NOTICIAS YA).-Travis Barker, baterista de la banda Blink 182, fue hospitalizado la tarde de este 28 de junio. El músico arribó en una ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California acompañado de su esposa, la empresaria Kourtney Kardashian, reportó TMZ.

Mientras, su hija, Alabama Luella Barker,fruto de su relación con Shanna Moakler, publicó en sus historias de Instagram alrededor de las 5:30 p.m: "Por favor envíen sus oraciones".

Barker ha tenido problemas de salud en el pasado, incluida la hospitalización por coágulos de sangre.

Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K

— TMZ (@TMZ) June 28, 2022