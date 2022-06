Turquía firma acuerdo trilateral con Finlandia y Suecia para su ingreso a la OTAN

(NOTICIAS YA).-Turquía anunció un acuerdo trilateral con Finlandia y Suecia para apoyar sus candidaturas a convertirse en miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO, por sus siglas en inglés). Esto luego de que Helsinki y Estocolmo acordaran no brindar apoyo a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, también conocidas como YPG y que el gobierno turco considera una organización terrorista.

En el comunicado se deja claro que la nación otomana brinda su total apoyo a Finlandia y Suecia ante las amenazas a su seguridad nacional.

Como parte del acuerdo, no existirán embargos de armas nacionales entre los tres países.

Además se abordó el tema del partido militante separatista de los Trabajadores del Kurdistán, conocido como PKK, al cual el gobierno turco, Estados Unidos y la Unión Europea consideran una organización terrorista, visión que fue apoyada y compartida por Finlandia y Suecia, quienes la consideran una organización terrorista proscrita, por lo que se compromentieron a prevenir las actividades del PKK y de todas las demás organizaciones terroristas y sus extensiones.

Como parte de la colaboración, también acordaron investigar e interceptar cualquier actividad de financiamiento y reclutamiento del PKK. Por otra parte se comprometieron a establecer un intercambio de inteligencia para ampliar las operaciones antiterroristas y combatir el crimen organizado. Los países también acordaron que Finlandia y Suecia abordarán las solicitudes pendientes de extradición de Turquía de los sospechosos de terrorismo de manera expedita y exhaustiva.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl

— President Biden (@POTUS) June 28, 2022