VIDEOS: Incertidumbre ante misteriosas luces en el cielo de la región fronteriza

(NOTICIAS YA).- Durante la noche de este lunes causó gran asombro entre los residentes de la región fronteriza de San Diego y Tijuana la aparición de unas misteriosas luces en el cielo.

Alrededor de las 9:00 p.m. las redes sociales empezaron a centrarse en las extrañas luces, luego de que usuarios compartieran diversas imágenes y videos del inquietante espectáculo.

Las misteriosas luces fueron vistas a lo largo de la costa de San Diego y en Tijuana, incluso se alcanzaron a ver en Playas de Rosarito y hay algunos reortes más al norte del condado.

Los videos compartidos por los usuarios mostraron una serie de tres luces que parecen permanecer estáticas en el cielo.

Poco después, cuando los residentes ya tenían su atención en el fenómeno, aparecieron otras luces más.

Orange lights disappearing in the sky. Seen by Tijuana and could see them again by the ocean going towards DT San Diego. #SanDiego #UFO #UFOSightings #ufotwitter #ufosandiego #UFOs pic.twitter.com/QpvvR6Iy5f

— iMoan (@naomidelgado96) June 28, 2022