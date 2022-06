VIDEO:Bomberos combaten un incendio forestal en Oceanside

(NOTICIAS YA).- Las autoridades informaron que antes de las 11 am, se establecieron evacuaciones obligatorias para la cuadra 1300 de Eldean Lane y la cuadra 2500 de Skylark Drive.

No se cree que ninguna estructura esté amenazada por el incendio que ocurre en la cuadra 2800 de Industry Street, que está justo al sur de Oceanside Boulevard y se encuentra al este de la Interestatal 5, según un tuit de la ciudad .

.@Oceanside_Fire and @OceansidePD are on the scene of a vegetation fire near 2800 Industry St. No structures are threatened at this time. They've requested two helicopters and additional support. Please avoid the area while crews work to extinguish.

— City of Oceanside (@CityofOceanside) June 29, 2022