Espectáculos nocturnos regresan Disneyland Resort

Los espectáculos nocturnos están de regreso en Disneyland Resort. El Main Street Electrical Parade y los fuegos artificiales “Disneyland Forever” están de vuelta por tiempo limitado en el parque Disneyland, además celebrando su 30 aniversario, “Fantasmic!” el espectáculo nocturno de mayor duración de Disney también está de regreso.

Por si fuera poco, Tale of the Lion King o El cuento de El rey León, ha regresado con una nueva versión escénica. Segmentos novedosos, arreglos musicales y coreografías originales inspiradas en la película de Disney. Tale of the Lion King o El cuento de El rey León, ha regresado con una nueva versión escénica, recreando el cuento de Simba, Nala, Mufasa, Scar, Timon y Pumbaa a través de música en vivo y bailes inspirados en las raíces culturales de este relato inmortal.

Usted puede tener la oportunidad de disfrutar el regreso de estos espectáculos ya que en Univision estamos regalando 2 paquetes de 4 boletos de dos días un parque por día a Disneyland Resort. Solo envié la palabra MAGIA a la siguiente dirección: PROMOCIONESLV@ENTRAVISION.COM y seleccionaremos a 2 afortunados ganadores.