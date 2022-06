Piden justicia para joven hispana asesinada a balazos

(NOTICIAS YA).-Llena de dolor y desconsolada es como una madre hispana pide justicia por la muerte de su hija.

Se trata de Lucia Chávez, quien todavía recuerda la última conversación con Brisa, su hija, ocurrida el pasado domingo en la noche.

"Entonces dije mija ya llegaste, le dije 'vas a salir', dijo 'no voy a salir', pero me dijo al rato 'voy a salir porque tengo hambre, voy a comprar unos tacos' Entonces le habló a un amigo, dijo que la iba a llevar a comprar unos tacos", relató Chávez.

De esta manera, la joven salió en busca de cena sin imaginar que lo que encontraría sería la muerte.

"Después ya no supe nada porque ya no regresó", continuó contando su madre.

Brisa había sido alcanzada por las balas en un tiroteo que según la policía ocurrió aquí

"A los 15 minutos llegó Jessica que es la amiga de Brisa. Llegó y estaba un poquito llorando y este ella me dijo que Brisa tuvo un accidente, que me la habían balaceado", comentó.

La joven fue transportada hasta un hospital local con heridas graves, donde posteriormente fue declarada muerta.

Mientras tanto, los investigadores buscan resolver el homicidio.

"La persona que la sacó de aquí que vino a levantarla para comprar los tacos no ha aparecido, no ha venido a visitarme qué pasó. La policía anda preguntando por ese muchachito y todavía no aparece", señaló Chávez.

La madre y la hermana de brisa piden ayuda para darle el último adiós, por lo que han abierto una cuenta de Go Fund Me a la que puede donar o también puede llamar al +1 (720) 975-5254.

Para donar, clic aquí: https://gofund.me/a2cfc373

"A pesar de que estamos pasando por este dolor tan grande, necesitamos buscar recursos porque no tenemos mucha familia aquí", indicó Perla Silva, hermana de la víctima.