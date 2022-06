Tripulación de vuelos comerciales exigen más seguridad

Según la Administración Federal de Aviación, las investigaciones en torno al comportamiento agresivo por parte de los pasajeros hacía la tripulación aumentaron significativamente desde el año pasado. Durante el año 2021 la FAA registró casi 6000 informes de pasajeros con mal comportamiento, el setenta y dos por ciento de esos incidentes fueron derivados por pasajeros que se rehusaban a usar máscara.

En la actualidad el Sindicato de Trabajadores de Transporte ha lanzado la campaña, Los Asaltos no pueden volar, que tiene como objetivo aprobar una legislación que ofrezca soluciones reales para proteger a los trabajadores de las aerolíneas y amplíe el apoyo continuo a la Ley de Protección contra Pasajeros Abusivos.

Ante esta situación un grupo de trabajadores de diversas aerolíneas se presentaron en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de la ciudad de la Vegas para entregar información con la finalidad de educar a los viajeros sobre la necesidad de acabar definitivamente con la agresión por parte de los pasajeros.

Según Christa Gifford Presidenta del Sindicato de Trabajadores de Transporte es un situación muy preocupante:

El asalto a la tripulación es una realidad que está pasando en este momento en nuestros vuelos. La gente no sabe o simplemente no es consciente de que el pasajero podría golpear a un asistente de vuelo, bajarse del avión e ir y subirse a otro avión, así que estamos luchando para que esto no suceda y eso...