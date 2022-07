Luchan contra la falta de vivienda en San Diego

(NOTICIAS YA).- HomeAid San Diego, una organización sin fines de lucro que trabaja para combatir la falta de vivienda, capacita a personas sin hogar en habilidades de construcción.

Las ayuda a comenzar carrera en la industria y aborda la escasez de mano de obra en la construcción de vivienda.

Un joven de acogida que creció rodeado de drogas y violencia, Roberto López, de 28 años, luchó por mantener un trabajo, expresó para San Diego Union Tribune su experiencia en nuevo programa de dos semanas a través de HomeAid San Diego.

López no pensó que un trabajo en la construcción funcionaría al principio.

“Siempre dudo de mí mismo”, dijo López. “Si sé que no puedo hacerlo, no lo haré. Pero me dijeron que lo intentara y viera a dónde me lleva”.

El joven fue una de las siete personas que se graduaron de la primera clase del programa HomeAid Works.

El programa contiene dos semanas de formación técnica en construcción, tanto presencial como online.

Gracias a eso fue contratado rápidamente por la Fundación Lennar, una organización de construcción de viviendas y principal patrocinadora del programa, como representante de servicio al cliente.

HomeAid San Diego también ayuda a los estudiantes a investigar empresas, crear sus currículos y redactar solicitudes de empleo.

La organización envía recomendaciones formales a las empresas para ayudar a los graduados a obtener trabajos rápidamente después de completar el programa.