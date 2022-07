Una madre de familia hispana de 5 hijos pequeños pierde la vida en trágico accidente

Familia hispana se encuentra devastada ante la pérdida de su ser querido en un trágico accidente en Las Vegas

“Ahí tengo fotos de los últimos momentos que pase con ella, lamentablemente se fue, si me duele mucho pues porque”.

Andres Orocio y sus cinco hijos pequeños se encuentran devastados ante la pérdida de su pareja Liliana , la madre de los cinco pequeños.

Orocio nos cuenta que ella perdió la vida en el hospital, esto luego de que el pasado 20 de Junio, Liliana se viera involucrada en un accidente, según lo explicado por sus seres queridos, ella perdió el control del coche que conducía y terminó impactando contra unos apartamentos.

“Yo me recuerdo cuando yo abrí los ojos me salí y me asuste y dije por qué estamos aquí en estos apartamentos le dije a mi amigo y mi amigo nadamas apuntó allá atrás , cuando vi abajo mire sus pies y grite ayuda quise sacarla debajo del carro , vino alguien con un “car jack” le ayude y la saqué debajo del carro.”

De acuerdo a la familia Orocio, Andres y su amigo pudieron salir con vida del accidente. La madre deja un bebé de 5 meses, un niño de 2 años, uno de 4 años, 5 años y otro pequeño de 8 años.

Con lágrimas en los ojos Andrés dice que lo invade la tristeza ya que se ha quedado solo, sin el amor de su vida pero que ahora tiene que continuar para lograr sacar a sus hijos adelante.

“Y pues yo les digo a ellos que mami ya no esta , esta con diosito pero pues ellos están chiquitos ellos todavía no saben , no entienden lo que está pasando ellos piensan que su mamá va a venir al rato.”

Pese al dolor de esta familia , a través de esta cuenta de GoFundMe piden la ayuda de los ciudadanos para poder recaudar el dinero y solventar los gastos de la familia. Sin embargo, esta tragedia también afectó a quienes la conocían .

“En shock nunca creímos que nosotras íbamos a pasar por esto especialmente por la novia de mi hermano mi cuñada osea nunca teníamos en mente eso, que ella iba a pasar por algo así.”