Nuevas leyes contra las armas entran en vigor en California este 1 de julio

(NOTICIAS YA).- Este viernes, 1 de julio, entran en vigor dos nuevas leyes en contra de las armas, que afectarán especialmente a las denominadas fantasmas, en California; mientras el gobernador continúa en la lucha contra la violencia armada.

Las nuevas leyes de “bandera roja” permitirán a los agentes del orden incautar más fácilmente las armas y que la comunidad denuncie cuando crean que un arma fantasma representa un peligro para ellos mismo u otros.

La primera ley se ocupará en cerrar un vacío legal para permitir que los agentes del orden puedan confiscar armas fantasmas que no tienen un nombre específico ni un número de serie.

La segunda ley impactará en el proceso para construir un arma fantasma, desde la compra de los kits que son utilizados, requiriendo que se sigan los pasos adecuados para serializar y registrar el arma una vez que esté completa.

“Desde nuestras escuelas hasta nuestros parques y nuestros hogares, nuestros niños merecen estar seguros; en California, lo estamos haciendo realidad. A medida que la Corte Suprema revierte importantes protecciones de seguridad de armas y los estados de todo el país tratan la violencia armada como algo inevitable, California se está duplicando en las medidas de seguridad de armas de sentido común que salvan vidas”, dijo el gobernador Newsom.

Weapons of war don’t belong on our streets or in the hands of our children.

With @BauerKahan & @AsmMikeGipson’s bills, CA is

blocking the marketing of guns to kids & restricts ghost guns & their parts.

We’re doubling down on commonsense gun safety measures that save lives. pic.twitter.com/ba6rcpeBgj

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 1, 2022