Un niño entre los 20 muertos que dejó el ataque con misiles en Odesa, Ucrania

(NOTICIAS YA).-La madrugada de este viernes Rusia lanzó un ataque con misiles en contra de un edificio residencial y un centro recreativo cerca de la ciudad ucraniana de Odesa, donde murieron al menos 20 personas, incluido un niño, según lo reportado por las autoridades de Ucrania.

Los Servicios de Emergencia del Estado Ucraniano informaron también que 16 de los fallecidos se encontraban al interior del complejo habitacional.

Mientras las cuatro víctimas restantes, incluido un niño, murieron cuando el misil impactó al centro comunitario.

En total se reportan 38 personas lesionadas, por estos ataques. En total fueron tres misiles los que impactaron, el tercero lo hizo sobre un campo al aire libre.

El ministro de interior adjunto ucraniano, Yevhenii Yenin dijo desde el lugar de los hechos que no esperan encontrar a nadie con vida, pero no pierden la esperanza.

Mientras que el Ministro del Exterior, Dmytro Kuleba condenó los ataques mediante una publicación de Twitter en la que se leía:

Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf

